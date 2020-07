DTM-Champion : Rast in Formel E: „Bewerbungsschreiben“ für die Zukunft

Rast in Formel E: „Bewerbungsschreiben“ für die Zukunft

René Rast hofft auf eine lange Zukunft in der Formel E. Foto: Thomas Flehmer/dpa

Berlin Der zweimalige DTM-Champion René Rast hofft nach dem Ausstieg von Audi aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters zum Saisonende auf eine lange Zukunft in der Formel E.

Die letzten sechs WM-Rennen der elektrischen Serie werden vom 5. bis zum 13. August auf dem Flughafen Tempelhof in Berlin ausgefahren, Rast besetzt dabei nach Audis Trennung von Daniel Abt das zweite Cockpit der Ingolstädter. „Das ist mit Sicherheit ein Bewerbungsschreiben für die nächsten Jahre“, sagte Rast der Deutschen Presse-Agentur, „darum muss der Job in Berlin gut werden, damit ich in der Formel E einen Platz finden kann“.