Ehemaliger Formel-1-Pilot : Papst betet für weiter im Koma liegenden Zanardi

Rom Papst Franziskus hat den schwer verletzten ehemaligen Formel-1-Piloten Alessandro Zanardi als großes Vorbild für viele Menschen bezeichnet.

„Lieber Alessandro, Ihre Geschichte ist ein Beispiel dafür, wie man nach einem plötzlichen Stopp wieder anfangen kann“, schrieb der Pontifex in einem Brief an Zanardi in der Zeitung „Gazzetta dello Sport“. Zanardi habe eine „Behinderung zu einer Lehre der Menschlichkeit“ gemacht. „Danke, dass Sie denen Kraft geben, die sie verloren haben. In dieser schmerzlichen Zeit bin ich Ihnen nahe, ich bete für Sie und Ihre Familie.“