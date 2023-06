Motorsport Ohne Rückenwind zum Heimrennen: Moto2-Pilot Tulovic stürzt

Stefan Bradl könnte am kommenden Wochenende zum Einsatz kommen, denn die beiden Honda-Stammfahrer Joan Mir und Alex Rins konnten in Mugello verletzungsbedingt nicht starten. „Im Moment läuft es überhaupt nicht rund“, sagte Testpilot Bradl als TV-Experte bei Servus TV. „Ich gehe davon aus, dass ich die Lederkombi bald wieder auspacken kann.“ Teamchef Alberto Puig kündigte zum Start der neuen Woche eine Entscheidung an.