Lockerungen beim Motorsport : Nascar erlaubt Fans bei den kommenden beiden Rennen im Juni

Wird sich bald wieder füllen: Nascar-Serie erlaubt Fans auf der Tribüne. Foto: Brynn Anderson/AP/dpa

Miami In der populärsten Motorsportserie der USA dürfen an diesem Wochenende wieder Zuschauer auf die Tribüne. Wie Nascar mitteilte, sind die gelockerten Regeln in der Corona-Krise zunächst für die Rennen in Miami (Florida) und Talladega (Alabama) gültig.

