Motorrad-WM Nach Zwischenfall: Aussprache zwischen Márquez und Bradl

In der Qualifikation für den Großen Preis auf dem Sachsenring hatte Bradl den Ducati-Piloten auf dessen schneller Runde behindert. Dadurch verpasste Márquez, der sich gewaltig aufregte, den Einzug in den zweiten Teil der Qualifikation. Bradl wurde für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr/Sky und DF1) mit der Versetzung auf den letzten Startplatz bestraft.