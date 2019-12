BMW-Pilot : Nach 15 Jahren: Ex-Champion Spengler verlässt DTM

München BMW-Pilot Bruno Spengler verabschiedet sich nach 15 Jahren aus dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

Der Kanadier wechselt in die nordamerikanische IMSA WeatherTech SportsCar Championship, in der er einen BMW M8 GTE pilotieren wird, wie BMW Motorsport mitteilte. Zudem wird Spengler in der Formel E als Ersatz- und Testfahrer bei BMW zum Einsatz kommen.