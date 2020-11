Grand Prix von Europa : Motorrad-WM: Joan Mir sorgt für Vorentscheidung

Sieger Joan Mir freut sich auf dem Podium mit der Trophäe in der Hand über seinen Sieg beim Heimrennen in Valencia. Foto: Alberto Saiz/AP/dpa

Valencia Suzuki-Pilot Joan Mir hat mit seinem Sieg in Valencia in der MotoGP für eine Vorentscheidung in der Motorrad-Weltmeisterschaft gesorgt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Spanier gewann das Heimrennen um den Grand Prix von Europa und vergrößerte seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 37 Punkte. Bereits am kommenden Wochenende kann Mir vorzeitig Weltmeister werden. Zweiter wurde Mirs Suzuki-Teamkollege Alex Rins. KTM-Pilot Pol Espargaro komplettierte das rein spanische Podium.

Honda-Ersatzpilot Stefan Bradl kam beim ersten von zwei Valencia-Rennen als Zwölfter ins Ziel. Nur 14 Fahrer wurden gewertet. Bradl lag nach 27 Runden mehr als 24 Sekunden zurück. In der Gesamtwertung liegt Bradl auf Position 20.