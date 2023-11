MotoGP Motorrad-WM in Malaysia: Duell um den Titel bleibt spannend

Im Rennen der Moto2 gab es eine vorzeitige Titelentscheidung. Der Spanier Pedro Acosta stellte mit einem zweiten Platz die Meisterschaft sicher und wird im kommenden Jahr als Moto2-Weltmeister in die MotoGP aufsteigen. Die deutsche Motorrad-Hoffnung Lukas Tulovic ging auch in Malaysia leer aus. Von Startplatz 24 aus fiel der 23-jährige Eberbacher bei Rennbeginn bis ans Ende des Feldes zurück und kam nach 17 Runden als 24. ins Ziel. Im Gesamtklassement belegt Tulovic nach dem 18. von insgesamt 20 Renn-Wochenenden die 24. Position. Am kommenden Wochenende wird die Saison in Katar fortgesetzt.