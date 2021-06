Moto3 : Motorrad-WM in Holland: Erneut Moto3-Pilot überrollt

Motorrad-WM in Holland: Erneut Moto3-Pilot überrollt

Nach einem Massensturz im Abschlusstraining muss Pedro Acosta um den Start beim Rennen in Holland bangen. Foto: Vincent Jannink/ANP/dpa

Assen Nach einem schlimmen Massensturz im Abschlusstraining der Moto3 in Holland muss WM-Spitzenreiter Pedro Acosta um den Start beim neunten Rennen der Saison bangen.

Der Spanier stürzte und wurde vom Italiener Riccardo Rossi überrollt. Dabei zog sich Acosta eine Rückenverletzung zu, die ihn für das Qualifying am Samstag außer Gefecht setzt. Offen ist, ob der WM-Führende am Sonntag am Rennen teilnehmen kann.