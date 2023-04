Motorsport Motorrad-WM in den USA: Folger holt Punkte - Rins gewinnt

Beim Rennen der Moto2-WM schied Lukas Tulovic bereits kurz nach dem Start aus. Der 22-Jährige aus Eberbach fuhr in Austin sein erstes Rennen der laufenden Saison. Die beiden ersten Grand Prix verpasste Tulovic auf Grund einer Verletzung. Der deutsche Hoffnungsträger startete von Position 23 ins Rennen und stürzte in der ersten Runde. Das nächste Renn-Wochenende der Motorrad-WM findet in zwei Wochen in Jerez (Spanien) statt.