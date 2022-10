Motorsport : Motorrad-WM in Australien: Schrötter fährt in die Punkte

Motorrad-WM in Australien: Schrötter fährt in die Punkte

Phillip Island/Australien Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Australien doch noch in die Punkteränge gefahren.

Am kommenden Wochenende wird die Saison in Sepang (Malaysia) fortgesetzt. Das Saisonfinale findet in drei Wochen im spanischen Valencia statt. Danach beendet Marcel Schrötter seine Karriere in der Motorrad-WM. Der Deutsche wechselt in der Saison 2023 in die seriennahe Supersport-Weltmeisterschaft und wird dort für MV Agusta antreten.