Motorsport : Motorrad-WM in Argentinien: Schrötter Zwölfter - Bradl 19.

Motorrad-WM in Argentinien: Schrötter Zwölfter - Bradl 19.

Das Fahrerfeld der Moto2 in Argentinien auf der Strecke. Foto: Nicolas Aguilera/AP/dpa

Termas de Rio Hondo Der deutsche Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Argentinien als Zwölfter ins Ziel gekommen.

Der 29 Jahre alte Landsberger startete in Termas de Rio Hondo von Position 18 in das Rennen der Moto2-Klasse und profitierte in dem Lauf von einigen Ausfällen. Nach 23 Runden hatte Schrötter 25,7 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Dank der vier hinzugewonnenen Punkte behauptete sich Schrötter weiterhin auf Position 14 des Gesamtklassements.