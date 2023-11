Motorsport Motorrad-WM ab 2024 im Pay-TV

Sky strahlt bereits seit 2021 als einziger Anbieter in Deutschland alle Rennen der Formel 1 aus und erweitert nun seine Motorsport-Berichterstattung. „Mit dem Erwerb der Live-Übertragungsrechte an der MotoGP sowie der Moto2, Moto3 und MotoE bieten wir den Motorsportfans in Deutschland künftig auch die beste Rennserie der Welt auf zwei Rädern“, kommentierte TV-Rechte-Chef Hans Gabbe.