Motorrad : MotoGP: Marcel Schrötter 13. in Silverstone

MotoGP: Marcel Schrötter 13. in Silverstone

MotoGP-Pilot Fabio Quartararo siegte in Silverstone. Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Silverstone Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Großbritannien im Moto2-Rennen in die Punkteränge gefahren.

Der 28-jährige Landsberger kam trotz einer Strafe auf dem Silverstone Circuit als 13. ins Ziel. Am Freitag hatte Schrötter im Training Flaggensignale ignoriert und musste deshalb in dem WM-Lauf eine sogenannte Long-Lap-Penalty absolvieren.

Die MotoGP-Konkurrenz entschied Fabio Quartararo für sich. Mit seinem Sieg baute der 22-jährige Franzose am Sonntag seine Führung im Gesamtklassement weiter aus. Die Spanier Alex Rins (Suzuki) und Aleix Espargaro (Aprilia) komplettierten beim zwölften Saisonrennen das Podium.

Ex-Weltmeister Marc Marquez (Honda) schied bereits in der ersten Runde nach einer Kollision mit seinem spanischen Landsmann Jorge Martin (Ducati) aus. Publikumsliebling Valentino Rossi (Yamaha) aus Italien wurde nach einer starken Startphase durchgereicht und kam als 18. und damit Vorletzter ins Ziel. Die Saison wird in zwei Wochen beim Grand Prix in Aragon (Spanien) fortgesetzt.