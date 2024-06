Motorsport MotoGP in den Niederlanden: Weltmeister Bagnaia dominiert

Der deutsche Motorrad-Pilot Marcel Schrötter sprang in Assen als Ersatzpilot in der Moto2-WM ein. Der 31-jährige Landsberger ging von Startplatz 22 ins Rennen und kam als 18 und damit ohne WM-Punkte ins Ziel. Auch beim kommenden Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring wird Schrötter an den Start gehen. Zudem greift auch Landsmann Stefan Bradl ins Geschehen ein und startet in der Königsklasse MotoGP mit einer Wildcard.