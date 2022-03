Grand Prix von Indonesien : Moto2: Schrötter Punktlos - MotoGP: Marquez stürzt vor Start

Ein Gewitter hat den Start des Rennens der Klasse MotoGP verzögert: Die Fahrer nasser Strecke in Aktion. Foto: Achmad Ibrahim/AP/dpa

Lombok Motorradpilot Marcel Schrötter ist beim Grand Prix von Indonesien ohne Zähler geblieben. Als 16. verpasste der 29 Jahre alte Landsberger in Lombok im Rennen der Moto2 die Punkteränge um eine Position.

Bereits das Qualifying war für Schrötter alles andere als ideal gelaufen. Am Vortag hatte sich der Deutsche nur für Startplatz 21 qualifiziert. Den Sieg im zweiten Rennen der Saison holte sich Thailänder Somkiat Chantra. Celestino Vietti aus Italien verteidigte mit Platz zwei seine Führung im Gesamtklassement. Der Spanier Aron Canet komplettierte in Indonesien das Podium.

Schon vor dem Start zum MotoGP-Rennen sorgte der spanische Star Marc Marquez für Aufsehen. Im Warm-up stürzte der achtmalige Motorrad-Weltmeister spektakulär. Nach einer Untersuchung gab der Honda-Pilot Entwarnung. Wegen einer Gehirnerschütterung durfte der 29-Jährige aber nicht am Rennen teilnehmen. „Als Vorsichtsmaßnahme und um kein weiteres Risiko einzugehen, haben wir uns entschieden, beim IndonesianGP nicht zu fahren“, teilte er via Twitter mit. Es war sein insgesamt vierter Sturz am Wochenende.