Motorrad-WM : Moto2-Pilot Schrötter in Spielberg auf Rang elf

Spielberg Marcel Schrötter hat beim Grand Prix der Steiermark im österreichischen Spielberg in der Moto2-Klasse eine Enttäuschung erlebt. Das Rennen in der Moto3-Klasse hat Celestino Vietti aus Italien gewonnen.

In der Klasse Moto3 verwies der 18 Jahre alte italienische KTM-Pilot in einem spannenden Rennen seinen Landsmann Tony Arbolino und den Japaner Ai Ogura auf die Ränge zwei und drei. Der Spanier Albert Arenas, der vor einer Woche an gleicher Stelle gesiegt hatte, wurde Fünfter und behauptete seine klare Führung in der Gesamtwertung. Arenas hat nach sechs Rennen 106 Punkte auf dem Konto und nunmehr 25 Zähler Vorsprung auf den Zweiten Ogura. Deutsche Fahrer sind in dieser Klasse in der WM-Serie nicht am Start.