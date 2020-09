Nachwuchsrennserie : Mick Schumacher übernimmt Gesamtführung in Formel 2

Mick Schumacher übernimmt Gesamtführung in Formel 2

Mick Schumacher führt zum ersten Mal die Gesamtwertung in der Formel 2 an. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa

Mugello Mick Schumacher hat erstmals die Gesamtführung in der wichtigsten Nachwuchsrennserie Formel 2 übernommen. Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher wurde im Rennen im italienischen Mugello Fünfter und profitierte auch von Aussetzern der Konkurrenz.

Der bisherige Spitzenreiter Callum Ilott musste gegen Rennende noch unfreiwillig an die Box, der Drittplatzierte Robert Schwartzmann schied frühzeitig aus. Damit steht der 21 Jahre alte Schumacher nach dem 17. Saisonlauf ganz vorne und empfiehlt sich weiter für ein Cockpit in der Formel 1.

Zuletzt hatte Schumacher fünfmal nacheinander auf dem Podest gestanden, dazu reichte es bei hochsommerlichen Temperaturen in der Toskana nicht. Sieger des chaotischen Hauptrennens wurde nach 33 Runden Nikita Masepin (Russland) vor Luca Ghiotto (Italien) und Louis Delétraz (Schweiz). Schumacher hat insgesamt 153 Punkte auf seinem Konto und führt vor dem Engländer Ilott (149), der ebenfalls Mitglied des Nachwuchsprogramms von Ferrari ist. Am Sonntag (11.55 Uhr) findet in der Toskana noch ein kürzeres Sprintrennen der Formel 2 statt.