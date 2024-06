Motorsport Mick Schumacher über Herausforderung bei Le-Mans-Debüt

„Außerdem bin ich in Aragón bei einem Test auch schon mal nachts gefahren, und meine Teamkollegen meinten, Le Mans sei im Vergleich dazu leichter“, betonte Mick Schumacher und erklärte, warum das so ist: „In Aragón war es damals praktisch stockdunkel auf dem Kurs. In Le Mans ist neben den weiteren vielen Rennwagen, die mit ihren Lichtern unterwegs sind, in den Häusern teilweise auch die Beleuchtung an. Es wird also hell genug sein.“