Formel 2 : Mick Schumacher rast erneut aufs Podest

Barcelona Platz drei im Sprintrennen. Mick Schumacher steht wieder auf dem Formel-2-Podest. Zur rechten Zeit. Ferrari will sich bald mit ihm zusammensetzen und über 2021 reden.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher schaffte am Rennwochenende von Spanien seinen vierten Podestrang in dieser Saison. Der 21-Jährige fuhr beim Sprintrennen der Formel 2 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf den dritten Rang. Im Klassement kletterte Mick Schumacher nach zwölf Rennen auf den fünften Platz.

„Er macht das diese Saison in der Formel 2 sehr ordentlich“, lobte Mattia Binotto Mick Schumacher in einem Interview der „Bild am Sonntag“ noch vor dem jüngsten Podestrang. „Seine Aufgabe war, sich zu steigern und Fortschritte zu machen. Das tut er. Was wir nächstes Jahr mit ihm vorhaben, werden wir bald mit ihm besprechen“, kündigte der Teamchef von Ferrari an.