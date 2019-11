Formel-2-Pilot : Mick Schumacher als „Sportler mit Herz“ geehrt

Wurde im Beisein seiner Mutter Corinna in Frankfurt ausgezeichnet: Formel-2-Pilot Mick Schumacher. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Frankfurt/Main Rennfahrer Mick Schumacher ist auf dem SportpresseBall in Frankfurt als „Sportler mit Herz“ geehrt worden.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher kam am Samstag mit seiner Mutter Corinna in die Alte Oper und nahm dort die Auszeichnung für sein soziales Engagement in Empfang. „Mick berührt die Menschen“, würdigte Ball-Chef Jörg Müller den Formel-2-Piloten.