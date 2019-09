Premiere : Mercedes mit belgisch-niederländischem Duo in Formel E

Frankfurt/Main Mercedes startet mit einem belgisch-niederländischen Fahrer-Duo in seine erste Saison in der vollelektrischen Rennserie Formel E.

Mercedes steigt ebenso wie Porsche in der neuen Saison in die Rennserie ein. Zusammen mit Audi und BMW sind damit vier deutsche Hersteller vertreten. In der Formel 1 ist Mercedes der einzige Autobauer aus Deutschland. Saisonauftakt in der Formel E ist am 22. und 23. November in Ryad in Saudi Arabien. Am 30. Mai 2020 steigt der Berlin E-Prix.