Motorrad-WM Martín übernimmt Gesamtführung - Schrötter verpasst Punkte

Silverstone · Den Sieg in Silverstone verpasst, die Spitze in der Gesamtwertung aber übernommen: Jorge Martín. Marcel Schrötter schafft es dagegen auch im dritten Anlauf nicht in die Punkte.

04.08.2024 , 16:49 Uhr

Der Spanier gewann in Silverstone. Foto: Robert Michael/dpa

Der spanische Motorrad-Fahrer Jorge Martín hat sich beim WM-Lauf in Silverstone die Führung in der MotoGP-Gesamtwertung zurückgeholt. Der Ducati-Pilot lag zwei Runden vor dem Ende noch in Führung, ehe sein Markenkollege Enea Bastianini ihn noch auf den zweiten Platz verdrängte. Weltmeister Francesco Bagnaia konnte seine Spitzenposition trotz seines dritten Rangs nicht verteidigen. Martíns Vorsprung auf den Italiener beträgt nun drei Zähler. In der Moto2-Klasse verpasste Ersatzfahrer Marcel Schrötter auch im dritten Anlauf seinen ersten WM-Punkt. Der Vertreter von Deniz Öncü kam auf dem 17. Rang ins Ziel. © dpa-infocom, dpa:240804-930-193934/1

(dpa)