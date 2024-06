Motorrad Márquez wechselt in der MotoGP-Klasse ins Ducati-Werksteam

Márquez wird den Italiener Enea Bastianini ersetzen und an der Seite des aktuellen Champions Francesco Bagnaia fahren. Nach sieben Rennwochenenden belegt Márquez, der derzeit noch für das Ducati-Kundenteam Gresini Racing auf Punktejagd geht, den dritten Rang in der Gesamtwertung. Zuletzt erreichte er in Mugello die Ränge zwei im Sprint und vier im Hauptrennen.