Motorrad in Malaysia : Marquez macht Moto2-WM-Titel perfekt

Sepang Der Spanier Alex Marquez hat ein Rennen vor dem Ende der Saison den Titel in der Moto2-WM perfekt gemacht.

Beim Malaysia-Grand-Prix in Sepang reichte dem 23-Jährigen am Sonntag ein zweiter Platz, um die Motorrad-Meisterschaft vorzeitig zu entscheiden. Der Sieg beim Hitzerennen in Asien ging an den Südafrikaner Brad Binder. Der Schweizer Tom Lüthi wurde Dritter.