Motorsport : Lotterer verpasst Sieg-Premiere in Formel E in Berlin

Lotterer verpasst Sieg-Premiere in Formel E in Berlin

Berlin Porsche-Pilot André Lotterer hat den ersten Saisonsieg beim Auftaktrennen des mehrtägigen Finales der Formel E in Berlin knapp verpasst.

In einem durch zwei Safety Car-Phasen geprägten spannenden Rennen mit vielen Platzwechseln hinter dem führenden Portugiesen konnte da Costa mit seinem zweiten Saisonsieg sowie den Punkten in der gewonnenen Qualifikation seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 96 Punkte ausbauen und führt das Feld mit 40 Zählern Vorsprung vor Mitch Evans (56 Zähler) an.