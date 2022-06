Motorrad auf dem Sachsenring : Gute Ausgangslage für Schrötter beim Heim-Grand-Prix

Hohenstein-Ernstthal Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat sich eine gute Ausgangslage für den Heim-Grand-Prix auf dem Sachsenring verschafft.

Der 29-Jährige wird das Moto2-Rennen am Sonntag (12.20 Uhr/DAZN und ServusTV) vom fünften Platz aus beginnen. Landsmann Stefan Bradl kam als Vertreter des verletzten Honda-Stammpiloten Marc Marquez am Samstag in der Qualifikation der MotoGP nicht über Rang 18 hinaus.