„Dream Race“ : Gemeinsames Rennwochenende von DTM und Japans Super GT

Fuji Das Deutsche Tourenwagen Masters und die japanische Rennserie Super GT haben die Rahmenbedingungen für das gemeinsame Rennwochenende im November abgesteckt.

Unter dem Motto „Dream Race“ wollen beide Rennserien die bestehende Zusammenarbeit weiter verknüpfen. „Das „Dream Race“ im November markiert einen weiteren Meilenstein in der Partnerschaft der beiden Dachorganisationen GTA und ITR“, sagte ITR-Chef Gerhard Berger auf einer Pressekonferenz am Rande des Super GT-Rennens im japanischen Fuji. Die ITR veranstaltet die DTM-Läufe in Europa.