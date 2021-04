Grand Prix von Portugal : Früherer Motorrad-Weltmeister Marquez gibt Comeback

Feiert in Portugal sein Comeback: Marc Marquez. Foto: Alberto Saiz/AP/dpa

Portimao/Portugal Neun Monate nach seinem Armbruch hat der frühere Motorrad-Weltmeister Marc Márquez sein Comeback gegeben. Der 28 Jahre alte Spanier absolvierte vor dem Grand Prix von Portugal in Portimao ein erfolgreiches Training.

Am ersten Trainingstag fuhr er die insgesamt sechstbeste Zeit und teilte seinen Fans danach via Twitter mit: „Schwierig, ein einziges Wort zu finden, um meine erste Trainingssession zu beschreiben, aber ich fühle mich sehr GLÜCKLICH!“ In seiner erfolgreichen Karriere feierte der Spanier bisher 82 GP-Siege und kam 134 Mal aufs Podest.