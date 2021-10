Grand Prix in Misano : Franzose Quartararo vorzeitig Motorrad-Weltmeister

Misano Der Franzose Quartararo krönt sich zwei Rennen vor Saisonende vorzeitig zum MotoGP-Weltmeister. Beim Rennen der Moto2 holt sich Schrötter aufgrund vieler Ausfälle einen Punkt.

Der 22 Jahre alte Franzose entschied zwei Rennen vor dem Ende in der MotoGP-Saison das Titelrennen für sich. Lange sah es so aus, als ob die WM-Entscheidung vertagt wird, da Quartararos italienischer Rivale Francesco Bagnaia (Ducati) wie ein Uhrwerk an der Spitze fuhr. Als Bagnaia fünf Runden vor dem Ende jedoch stürzte, hatte Quartararo den Titel sicher. Ihm reichte ein vierter Platz am Sonntag.