Neue Rolle vorgesehen : Fix: Marquardt wird als BMW-Motorsportchef abgelöst

München Jens Marquardt wird als Motorsportchef beim deutschen Autobauer BMW zum 1. November abgelöst. Der 53-Jährige hat den Posten seit 2011 inne, er wurde damals Nachfolger von Mario Theissen. Nun soll er eine andere Rolle bei BMW übernehmen, wie der deutsche Autobauer bekanntgab.

Marquardt war vor seinem BMW-Engagement auch schon in der Formel 1 als Teammanager von Toyota im Einsatz. Seitdem er Motorsportchef bei dem bayrischen Hersteller ist, holte BMW unter anderem in der DTM 2012, 2014 und 2016 den Fahrer- sowie 2012, 2013 und 2015 den Markentitel.

An den Planungen des BMW-Motorsportengagements soll sich durch den Personalwechsel erstmal nichts ändern, die Bayern bleiben in der Formel E und wollen auch ihre Teilnahme im GT-Sport fortsetzen, hieß es in der Mitteilung. Der Ausstieg von BMW aus dem Deutschen Tourenwagen-Masters nach der diesjährigen Meisterschaft war schon länger beschlossene Sache.