Corona-Krise : DTM plant Neustart mit Testfahrten auf dem Nürburgring

Die DTM will mit Testfahrten im Juni ihren Neustart einleiten. Foto: Thomas Frey/dpa

Berlin Das schwer in die Krise geratene Deutsche Tourenwagen Masters will mit Testfahrten im Juni seinen Neustart einleiten.

Die DTM hofft auf Wertungsläufe in der zweiten Jahreshälfte, die zunächst vor leeren Rängen gefahren werden sollen. Start könnte am 12. Juli auf dem Norisring sein. Bei den Tests im Juni gelten laut Mitteilung strenge Abstands- und Hygieneregeln. Die Zahl des Personals an der Strecke werde deutlich reduziert. Alle Beteiligten sollen täglich auf Corona-Symptome überprüft werden.