Zukunft offen : DTM-Chef Berger: „Wir denken nicht in Deadlines“

DTM-Chef Berger: „Wir denken nicht in Deadlines“

Gerhard Berger rechnet mit Entscheidungen zur Zukunft des Deutschen Tourwagen-Masters in etwa drei, vier Wochen. Foto: Uwe Anspach/dpa

Berlin

Der 60 Jahre alte Österreicher sagte aber mit Blick auf einen möglichen zweiten Hersteller, damit die Saison 2021 überhaupt geplant werden könnte, der Deutschen Presse-Agentur: „Wir denken nicht in Deadlines. Es geht auch weniger um einen zweiten Hersteller, sondern eher darum festzustellen, ob man die DTM fortführt. Und wenn ja, wie man dann einen zweiten, dritten und vierten Hersteller für die Serie akquiriert.“

Durch den angekündigten Ausstieg von Audi nach der Saison in diesem Jahr steht die DTM vorerst nur noch mit einem Hersteller 2021 da. BMW habe sich bislang immer konstruktiv und loyal verhalten, betonte Berger. „Auch jetzt. Aber in der momentanen Diskussion müssen alle Beteiligten klären, was man überhaupt will.“ Ende 2018 war Mercedes aus der DTM ausgestiegen, Ende vergangenen Jahres beendete Aston Martin sein Engagement.