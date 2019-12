Motorradsport : Dopingfall in der MotoGP: Weltverband suspendiert Iannone

Mies MotoGP-Pilot Andrea Iannone ist positiv auf Doping getestet worden. Das gab der Motorrad-Weltverband FIM bekannt. Der 30-jährige Italiener wurde vorläufig suspendiert.

Ihm droht eine längere Sperre, sollte die B-Probe das Ergebnis bestätigen. In der abgelaufenen Saison belegte er in der WM-Wertung Platz 16. Die Probe wurde beim Grand-Prix-Lauf in Sepang in Malaysia am 3. November genommen und in einem Labor im sächsischen Kreischa untersucht.