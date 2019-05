Motorsport : Di Grassi holt Sieg bei Formel E in Berlin

Berlin Daniel Abt hat beim Formel-E-Rennen in Berlin als bester Deutscher den sechsten Platz belegt. Der 26-Jährige aus Kempten konnte seinen Vorjahressieg in der vollelektrischen Rennserie nicht wiederholen und hatte am Samstag 6,551 Sekunden Rückstand auf Sieger Lucas di Grassi.

