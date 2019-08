Deutsches Tourenwagen-Masters : DTM feiert in der Lausitz ein besonderes Jubiläum

DTM feiert in der Lausitz ein besonderes Jubiläum

Klettwitz 500. Rennen seit Bestehen des Tourenwagen-Masters.

Der Lausitzring feiert an diesem Wochenende ein ganz besonderes Jubiläum. Auf der östlichsten Rennstrecke Deutschlands trägt das Deutsche Tourenwagen-Masters das 500. Rennen seit dem Start 1984 aus. „500 Rennen sind ein beeindruckender Meilenstein“, sagt Gerhard Berger, Vorsitzender der DTM-Dachorganisation ITR. „In 35 Jahren hat sich die DTM zu einer der beliebtesten Rennserien der Welt entwickelt“, sagte der Ex-Formel-1-Pilot. Seit dem ersten Rennen im belgischen Zolder am 11. März 1984 gab es bisher 342 Veranstaltungswochenenden mit 498 Läufen. Am Samstag und Sonntag kommen zwei Rennen (Start jeweils 13.30 Uhr/Sat.1) hinzu.