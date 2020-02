Motorsport : David Schumacher steigt in Formel 3 auf

In die Formel 3 aufgestiegen: David Schumacher. Foto: Xavier Bonilla/NurPhoto via ZUMA Press/dpa.

München David Schumacher fährt künftig in der Formel 3. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher geht in dieser Saison für das Team Charouz an den Start und steigt damit aus der europäischen Formel 4 auf.

„Das ist eine große Aufgabe“, bestätigte Ralf Schumacher der Deutschen Presse-Agentur das Engagement des 18-Jährigen für zunächst eine Saison. Zuerst hatte die „Sport Bild“ über die Personalie berichtet. „Das Team macht einen sehr guten Eindruck“, sagte David Schumacher der „Bild“.