MotoGP Barcelona: Bagnaia bezwingt Martin

Honda-Testpilot Stefan Bradl absolvierte in Barcelona den zweiten Gaststart der laufenden MotoGP-Saison. Der 34-jährige Zahlinger hatte das gesamte Wochenende über gesundheitliche Probleme und musste eine Trainingseinheit auslassen. Bradl kämpfte sich im Grand Prix über die Distanz, verpasste als 19. aber die Punkteränge. Am kommenden Wochenende wird die Motorrad-WM-Saison in Mugello in Italien fortgesetzt.