Deutsches Tourenwagen Masters : Audi-Pilot Rast gewinnt DTM-Hitzerennen auf Norisring

Nürnberg René Rast hat den siebten Lauf des Deutschen Tourenwagen Masters gewonnen. Der Audi-Pilot siegte auf dem 2,3 Kilometer langen Norisring vor seinem Markenkollegen Nico Müller aus der Schweiz und dem Schweden Joel Eriksson (BMW).

Bei Temperaturen von knapp 37 Grad auf dem Stadtkurs von Nürnberg war das Rennen von vielen Positionswechseln und Ausfällen geprägt. Vor dem achten Lauf am Sonntag an gleicher Stelle baute Rast nach seinem dritten Saisonsieg seine Führung in der Gesamtwertung aus; Gesamt-Zweiter ist nun Müller.