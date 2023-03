MotoGP Auch Marquez und Oliveira fehlen in Argentinien

Der spanische Honda-Pilot unterzog sich in Madrid einem Eingriff und wird am Sonntag in Argentinien nicht zum Fahrerfeld gehören, teilte sein Rennstall mit. Marquez hatte in Portimao den Bremspunkt verfehlt und Lokalmatador Miguel Oliveira abgeschossen. Für seinen Fahrfehler erhielt der 30-Jährige eine Strafe von der Rennleitung.