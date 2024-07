Motorrad-WM Angebliches Hamilton-Interesse an MotoGP „gut für den Sport“

Auch MotoGP-Spitzenreiter Martín geht mit den Spekulationen vorsichtig um. „Oft wird in den Medien auch etwas geschrieben oder über etwas gesprochen und dann passiert nichts“, sagte der Spanier. „Ich glaube, wenn es so kommen sollte, dann wäre das sicher interessant. Unser Sport wächst, die kommenden Jahre werden für die MotoGP spannend und ich hoffe, dass so ikonische Persönlichkeiten wie Lewis Hamilton ein Team kaufen, wenn sie das wollen.“