Rallye-Klassiker : Alonso hält Dakar-Sieg für gewagt

Dschidda Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hält einen Erfolg bei seiner Rallye-Dakar-Premiere für unwahrscheinlich.

„Es wäre sehr gewagt, an einen Sieg zu denken“, meinte der 38-jährige Spanier im Vorfeld seines Debüts. „Ich muss die Sache mit einer gewissen Gelassenheit angehen.“ Alonso bestreitet das strapaziöse Offroadabenteuer durch Saudi-Arabien an der Seite seines erfahrenen Beifahrers Marc Coma in einem Toyota Hilux. Gestartet wird am Sonntag in Dschidda, Ziel ist am 17. Januar Qiddiya. Im Vorjahr hatte Nasser Al-Attiyah aus Katar zum dritten Mal die Dakar gewonnen.