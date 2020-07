Formel E : Abt bekommt Cockpit bei Nio

Berlin Nach seinem Aus bei Audi hat Rennfahrer Daniel Abt ein neues Formel-E-Team gefunden. Der 27-Jährige aus Kempten wird in den letzten sechs Saisonrennen der vollelektrischen Serie im August in Berlin für das chinesische Nio-Team starten.

Abt war wegen einer Schummelei bei der „Race at Home Challenge“ von Audi suspendiert worden. Er hatte beim fünften Lauf der E-Sports-Serie einen Simracer für sich fahren lassen.

„Ich übernehme die volle Verantwortung für das, was bei der 'Race at Home Challenge' passiert ist - es war ein Fehler“, entschuldigte sich Abt in einer Mitteilung erneut. Bei Nio ersetzt er den Chinesen Ma Qinghua, der wegen der Corona-Pandemie nicht zu den Rennen (5./6./8./9./12./13. August) auf dem ehemaligen Flughafen Tempelhof reisen darf.