Weltverband UIPM : Moderner Fünfkampf: Hindernis-Parcours soll Reiten ersetzen

Budapest Der Weltverband für Modernen Fünfkampf hat die als Ersatz für das Springreiten vorgesehene Hindernis-Disziplin konkretisiert.

Wie der Verband mitteilte, sollen auf einer Distanz von 100 Metern zehn verschiedene Hindernisse gemeistert werden. Dazu gehören unter anderem ansteigende Stufen, Schwingen am Seil, Überwinden einer 1,5 Meter hohen Mauer, Balancieren über einen Schwebebalken und Klettern auf Schrägleitern. Am Ende des Parcours, der an die RTL-Show „Ninja Warrior“ erinnert, muss eine gebogene Wand erklommen werden.