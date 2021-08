Olympia : Moderne Fünfkämpferin Schleu nach Fechten vorne

Chofu Die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu liegt bei den Olympischen Spielen nach dem ersten Wettkampf-Tag in Führung.

Die Berlinerin erzielte in der ersten Disziplin Fechten die meisten Siege und steht vor dem Finaltag am Freitag (ab 7.30 Uhr/MESZ) mit 274 Punkten auf Platz eins. „Fechten verlief für mich in einer Art und Weise, wie ich es noch nie geschafft habe“, sagte die Olympia-Vierte von Rio und gab zu: „Vor den Spielen habe ich schon ein bisschen Richtung Medaille geschielt.“ Jetzt gelte es, die Nerven zu bewahren. „Ich bin plötzlich in einer Situation, in der ich noch nie war.“