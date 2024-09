Triathlon Mixed-Olympiasiegerin Tertsch mit Sieg in China

Tertsch dominierte knapp zwei Wochen nach ihrem Weltcup-Sieg in Valencia das Rennen in China. Sie kam als Erste aus dem Wasser, führte das Feld als Erste nach dem Radfahren in die Wechselzone und kam auch als Erste in Ziel. „Wenn du vorne bist, bist du die Gejagte, und du hast keine Ahnung, wie es denen hinter dir geht“, sagte sie im Ziel und meinte mit Blick auf den WM-Titel: „Wir werden sehen.“