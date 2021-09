Heim-Weltmeisterschaft : Mit zahlreichen Top-Profis: Darts-Team-WM startet in Jena

Jena Im vergangenen Jahr erreichten die deutschen Darts-Spieler Max Hopp und Gabriel Clemens erstmals das Halbfinale bei einer Team-WM. Die Top-Favoriten dürften aber andere sein.

Mit zahlreichen Top-Profis beginnt am Donnerstag die viertägige Darts-Team-WM in Jena.

Am Donnerstagabend (19.00 Uhr) spielen etwa der Vorjahressieger Wales mit Weltmeister Gerwyn Price, die Niederlande mit Michael van Gerwen und Schottland mit Peter Wright - allesamt dürften auch in diesem Jahr zu den Favoriten zählen. Am Donnerstag und Freitag werden die Erstrundenpartien ausgetragen, am Samstag dann die zweite Runde und am Sonntag Viertelfinale, Halbfinale und Finale in zwei Sessions.