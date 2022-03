Ringen : Mit Stäblers Hilfe: Flüchtling Papi deutsche EM-Hoffnung

Budapest Ende 2017 flüchtet Ringer Abdolmohammad Papi aus dem Iran. Nun bestreitet er sein erstes großes Turnier für Deutschland. Eine der wichtigsten Personen ist für ihn Ex-Weltmeister Frank Stäbler.

Stäbler: „Potenzial, dort Gold zu holen“

„Ich hatte große Angst vor dem, was wohl kommen würde“, berichtet er. „Meine Frau und ich hatten jeder nicht mehr als einen Rucksack mit Kleidern dabei, dazu unseren kleinen Sohn. Alles andere haben wir zurückgelassen.“ Mit dem Schiff ging es nach Katar, von dort in die Niederlande und über die weiter nach Deutschland. Die kleine Familie wurde zunächst in Essen untergebracht, zog dann aber von einer Flüchtlingsunterkunft in die nächste. Monatelang ging das so. „Wir sprachen kein Deutsch, brauchten Spenden und Sozialhilfe“, erzählt Papi über den Neuanfang. Während er in Heidelberg wohnte, kam dann der Kontakt zu Stäbler zustande. Und seine Karriere rollte wieder an.