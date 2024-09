Amateure im Ausdauersport Mit Prävention gegen Schmerzmittel-Missbrauch

An diesem Wochenende werden beim Marathon in Berlin fast 60.000 Menschen Laufen und auf Inlinern an den Start gehen. Der schnelle Kurs lockt Profis mit Weltrekordaussichten und Zehntausende Amateure und Freizeitsportler mit einem Gänsehaut-Erlebnis vor rund einer Million Zuschauern an der Strecke und entlang historischer Bauten. Doch alle werden auch körperliche Strapazen ertragen müssen. 42,195 Kilometer sind viel.