Riege für Stuttgart : Mit Nguyen und Dauser: Männer-Turnteam für die Heim-WM steht

Frankfurt/Main Die deutsche Männer-Turnriege für die Heim-Weltmeisterschaften vom 4. bis 13. Oktober in Stuttgart steht.

„Dies sind die Turner, die sich aktuell nach unseren Nominierungskriterien durchgesetzt haben. Wir befinden uns nach wie vor im Vorbereitungsprozess“, erklärte Cheftrainer Andreas Hirsch in einer DTB-Mitteilung nach dem letzten Test am Samstag im Trainingslager in Kienbaum. Das WM-Frauenteam wird an diesem Donnerstag beim Medientag in Stuttgart verkündet.